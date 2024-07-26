Полицейская "Газель" сбила подростка в Ереване

Юноша попал под колеса полицейской Газели в столице Армении. Происшествие случилось в среду утром.
В Ереване 31 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской "Газели". Об этом пишут армянские СМИ.
Авария случилась сегодня примерно в 09:00 по местному времени (08:00 мск) на проспекте Аршакуняц, передает Shamshyan.com.
Согласно предварительным данным, автомобиль правоохранителей наехал на 17-летнего подростка, переходившего дорогу в неположенном место.
В результате происшествия юноша получил различные травмы, его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.