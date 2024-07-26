Вестник Кавказа

Полицейская "Газель" сбила подростка в Ереване

Полицейская "Газель" сбила подростка в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юноша попал под колеса полицейской Газели в столице Армении. Происшествие случилось в среду утром.

В Ереване 31 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской "Газели". Об этом пишут армянские СМИ.

Авария случилась сегодня примерно в 09:00 по местному времени (08:00 мск) на проспекте Аршакуняц, передает Shamshyan.com.

Согласно предварительным данным, автомобиль правоохранителей наехал на 17-летнего подростка, переходившего дорогу в неположенном место.

В результате происшествия юноша получил различные травмы, его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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