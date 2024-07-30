Канал длиною 3 км незаконно выкопали жители Ставрополья

Владельцы нескольких сельскохозяйственных участков в Ставропольском крае выкопали на их территории 3-километровый канал. О нарушениях сообщили сотрудники Россельхознадзора.

В Ставропольском крае землевладельцы незаконно выкопали 3-километровый канал. Об этом сказано в сообщении на сайте управления Россельхознадзора по СКФО.

"В июле 2024 года в адрес Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора из администрации Нефтекумского округа поступила информация о выявлении множественных фактов нарушения земельного законодательства границах аула Тукуй-Мектеб и села Озек-Суат Нефтекумского округа"

– пресс-служба управления

В ходе проведенного обследования было установлено, что на территории 3 участков сельхозназначения вырыт канал шириной до 3 метров, протяженность которого превышает 3,2 тыс метров.

В ведомстве призвали земледельцев привести участки в пригодное для производства сельхозпродукции состояние. Там подчеркнули, что самовольно снимать и перемещать плодородный слой почвы запрещено.