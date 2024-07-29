Иран атакует Израиль в течение 24 часов – США

США обеспокоены возможностью атаки Ирана по территории Израиля и сделают все, чтобы предотвратить полномасштабную войну в регионе. Об этом заявил глава Госдепа США в беседе с коллегами по G7.

В течение ближайших суток Тегеран и «Хезболла» могут нанести удар по еврейскому государству , заявил глава Госдепа США.

В этой связи главой американской дипломатии была проведена серия телефонных разговоров с коллегами по G7 для того, чтобы на Тегеран было оказано дипломатическое давление.

Напомним, что после ликвидации главы политбюро ХАМАСа в Тегеране иранские власти пообещали дать Израилю «жесткий ответ».

«Смягчение последствий возможной атаки является наилучшим способом предотвратить широкомасштабную войну в регионе»

– Энтони Блинкен

Далее он подчеркнул, что Вашингтон сделает все, чтобы не допустить полномасштабной войны в регионе.