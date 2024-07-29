Вестник Кавказа

Израиль не будет улучшать отношения с Саудовской Аравией 

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нетаньяху отказался продвигать позитивную повестку в отношении Саудовской Аравии до президентских выборов в США. В частности, это обусловлено разногласиями с американским лидером.

До проведения выборов президента США израильские власти не будут делать шагов по улучшению отношений с Саудовской Аравией. Об этом проинформировал החדשות 12, со ссылкой на собственные источники 

Сообщается, о том, что такое решение принял глава правительства страны Биньямин Нетаньяху на фоне разногласий с действующим президентом США. Также роль сыграли требования саудитов прекратить огонь в палестинском анклаве.

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