Израиль не будет улучшать отношения с Саудовской Аравией 

Нетаньяху отказался продвигать позитивную повестку в отношении Саудовской Аравии до президентских выборов в США. В частности, это обусловлено разногласиями с американским лидером.

До проведения выборов президента США израильские власти не будут делать шагов по улучшению отношений с Саудовской Аравией. Об этом проинформировал החדשות 12, со ссылкой на собственные источники

Сообщается, о том, что такое решение принял глава правительства страны Биньямин Нетаньяху на фоне разногласий с действующим президентом США. Также роль сыграли требования саудитов прекратить огонь в палестинском анклаве.