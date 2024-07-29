Вестник Кавказа

В центре Ростова пылает старинный особняк

В центре Ростова пылает старинный особняк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре Ростова-на-Дону сегодня днем загорелось старинное здание, огонь распространился на 300 квадратных метрах, объявлен пожар первого ранга сложности, его тушат 49 огнеборцев и 16 пожарных машин.

Сегодня во второй половине дня в самом центре Ростова-на-Дону вспыхнуло старинное здание на улице Серафимовича, в котором раньше находился доходный дом Ботвинникова, сообщил представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 15:29 поступило сообщение о пожаре на улице Серафимовича, 54 в Ростове-на-Дону. Горит кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания (доходный дом Ботвинникова - ред.) на площади 300 квадратных метров"

- МЧС Ростовской области

Пожару был присвоен первый ранг сложности, на его тушение выехали 49 огнеборцев и 16 единиц техники, которые выяснили, что горит кровля здания – чуть больше часа у спасателей заняла его локализация, в 16:42 распространение огня было остановлено.

Тушение огня продолжается, для удобства работы огнеборцев городские власти перекрыли движение в районе возгорания, а также по улице Серафимовича до проспекта Буденного.

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