Смертельное для трех человек ДТП случилось в Краснодаре

Авария с участием микроавтобуса произошла в столице Краснодарского края. Трое пассажиров, включая водителя, скончались на месте, остальные получили травмы. Сотрудники МВД проводят проверку.

Маршрутка с пассажирами попала в аварию с грузовиком на трассе в кубанской столице, рассказали в местном отделении МВД.

"Сегодня в городе Краснодаре около 5 утра на автодороге "Темрюк - Краснодар - Кропоткин" пассажирская "ГАЗель" съехала с дороги и столкнулась со стоявшим большегрузом Scania"

- МВД по Краснодарскому краю

В результате аварии пострадали 3 пассажира микроавтобуса, еще 2 погибли. Смертельным ДТП также стало и для водителя Газели.

Сотрудники ведомства отметили вероятность того, что он уснул за рулем. Они продолжают проводить проверки.