Условия для отмены запрета на доступ к Instagram озвучили в Турции

В Турции намерены восстановить доступ к Instagram (запрещена в РФ) только после того, как эта соцсеть выполнит требования республики. Она была заблокирована на территории страны несколько дней назад.

В Турции отменят запрет на доступ к социальной сети Instagram (запрещена в России. Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) сразу после того, как она выполнит требования республики. Такое заявление сделал президент страны, выступая 5 августа в штаб-квартире правящей партии.

"Если обоснованные требования Турции будут выполнены и проявлена чувствительность, проблема будет решена автоматически"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Что произошло?

Instagram был заблокирован в Турции в конце прошлой недели. Власти республики сообщили, что приняли такое решение из-за нарушений этой соцсетью турецкого законодательства.

Ранее местные СМИ писали, что в соцсети блокировались все соболезнования в связи с убийством в Тегеране Исмаила Хании, возглавлявшего политбюро ХАМАС.