Иран нападет на Израиль сегодня – Трамп

Экс-глава государства, а ныне кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал заявление относительно развития эскалации между Ираном и Израилем. Политик назвал примерные сроки атаки ИРИ на Израиль.

Кандидат в президенты Америки от республиканцев Дональд Трамп высказался по поводу ситуации с ирано-израильским конфликтом. Заявление бывший глава государства сделал во время стрима.

В частности, Трамп сообщил, что Иран нанесет удар по Израилю сегодня ночью.

Кроме того, миллиардер выразил мнение, что если бы он был сейчас на посту президента, то такой ситуации не возникло бы.

Ранее Тегеран пообещал дать жесткий ответ на убийство главы политбюро радикальной организации ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.