В донском Азове пылает склад

Сегодня вечером в промышленной зоне донского Азова загорелся мусор, со временем огонь охватил и склад на площади 5 тыс кв м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Азов, улица Дружбы, 44. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание мусора и покрышек на открытой территории, огонь распространился на складское помещение. Общая площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м"
- МЧС Ростовской области
На тушение огня брошены все имеющиеся силы спасателей, поскольку есть опасность распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.
На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники, в помощь огнеборцам был направлен пожарный поезд, благодаря чему огонь удалось локализовать, тушение пожара продолжается, рассказали в ГУМЧС России по региону.