В донском Азове пылает склад

Пожар, возникший на открытой территории на мусорных развалах, перекинулся на покрышки, складированные рядом, а потом и на склад, набрав силу: сейчас он пылает на 5 тысячах квадратных метров. Есть опасность возгорания склада ГСМ.

Сегодня вечером в промышленной зоне донского Азова загорелся мусор, со временем огонь охватил и склад на площади 5 тыс кв м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Азов, улица Дружбы, 44. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание мусора и покрышек на открытой территории, огонь распространился на складское помещение. Общая площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м"

- МЧС Ростовской области

На тушение огня брошены все имеющиеся силы спасателей, поскольку есть опасность распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.

На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники, в помощь огнеборцам был направлен пожарный поезд, благодаря чему огонь удалось локализовать, тушение пожара продолжается, рассказали в ГУМЧС России по региону.