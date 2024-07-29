Вестник Кавказа

Грузовик протаранил автобус на трассе под Волгоградом

Грузовик протаранил автобус на трассе под Волгоградом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, следовавшим из Астрахани в Москву – погиб водитель автобуса, пострадали 16 его пассажиров.

В Волгоградской области минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), участником которого стал междугородный пассажирский автобус, который ехал из Астрахани в Москву, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло в 4:16 утра: грузовик IVECO протаранил автобус, его водитель от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек"

- МВД Волгоградской области

Сейчас на месте аварии работают медики и следователи, которые выясняют причины ДТП.

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