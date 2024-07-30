Грузинская вода оказалась не очень чистой

Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения в продуктах питания и даже в воде, забраковав по качеству 10% из взятых для проб 1600 ее образцов. Неважными оказались и грузинские молочные продукты.

Грузинские производители зачастую лукавят, говоря о качестве своей продукции, показали многочисленные проверки, проведенные Национальным агентством продовольствия Грузии.

Нарушения нашли в 10% образцов знаменитой питьевой воды и различных продуктов питания, взятых на проверку в лабораторию, говорится в опубликованных данных, передает Sputnik Грузия.

Сотрудники агентства во втором квартале 2024 года проверили более 1600 образцов питьевой воды и продуктов питания, обнаружив серьезные нарушения в 168 из них: в трех из 63 проб сырого молока выявили бруцеллез, а в более чем 90 образцов молока и молочных продуктов они нашли растительный жир.

Радует лишь то, что в продуктах не было нарушений по свинцу, ГМО, трансжирам, содержанию кальция, гистамину, листериям и остаткам пестицидов, а все проверенное мясо оказалось действительно таковым, без примесей ослятины и конины.

Всего в этом году уже взято 3 тыс проб продуктов питания и питьевой воды, до конца года эта цифра увеличится еще на 6 тыс проб. В минувшем 2023 году Агентство провело 32 тыс проверок более 5,5 тыс образцов для лабораторных исследований, 12% из них проверку не прошли.