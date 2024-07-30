Сабах Шариати сразится за бронзу ОИ-2024, Мария Стадник начинает борьбу

Сегодня, в 11-й день Олимпиады в Париже, азербайджанский борец Сабах Шариати, уступивший накануне в полуфинале, поборется за бронзовую медаль Олимпиады в Париже. В турнир также вступают Мария Стадник и Санас Сулейманов.

Борец греко-римского стиля Сабах Шариати сегодня выступит в схватке за третье место Олимпийских игр 2024.

Накануне спортсмен, выступающий в весовой категории 130 кг, дошел до полуфинала, где его соперником стал самый титулованный в олимпийской истории боец, кубинец Михаин Лопес Нуньес. Шариати уступил ему и теперь сразится за бронзу. Бой состоится вечером, после 20.15 мск.

Кроме того, еще два члена олимпийской сборной Азербайджана по спортивной борьбе сегодня начинают выступление на ОИ-2024.

Прославленная спортсменка Мария Стадник (до 50 кг) в 1/8 финала встретится с противницей из Германии Анастасией Блайвас.

Борец-классик Санан Сулейманов (до 77 кг) в поединке 1/8 финала будет сражаться с Айком Мнацаканяном, представляющим Болгарию.

Еще одна азербайджанская спортсменка поборется сегодня за медаль в легкой атлетике. Метательница молота Анна Скидан вышла в финал по итогам квалификации 4 августа. Финальный этап соревнований стартует сегодня в 21.57 мск.