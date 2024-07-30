Политбюро ХАМАС возглавил «мясник из Хан-Юниса»

Яхья Синвар сменил на посту главы политбюро ХАМАС убитого в Иране Исмаила Ханию. Синвар считается основателем военного крыла движения.

Убитого в Тегеране главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС сменил на посту Яхья Синвар, ранее занимавший пост главы радикалов в Газе.

«Яхья Синвар избран на должность главы политбюро движения вместо погибшего Исмаила Хании»

– ХАМАС

В ХАМАС занимал различные руководящие посты, в частности возглавлял организацию, которая занималась поиском и ликвидацией палестинцев, перешедших на израильскую сторону. Так, в его «послужном списке», по меньшей мере, 12 израильских агентов. Был арестован израильскими властями и получил несколько пожизненных сроков, однако впоследствии был отпущен в рамках процедуры по обмену пленными.

По словам тех, кто был лично знаком с Синваром, он крайне умен и хитер, а также «яростно ненавидит евреев».