Развитие российской экономики опережает прогнозы – Мишустин

Рост экономики России в 2024 году продолжается более высокими темпами, чем ожидалось, заявил российский премьер Михаил Мишустин. Глава правительства оценил его как серьезный.

Экономика РФ развивается со скоростью, которая превышает ожидания, рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с возглавляющим ФНС Даниилом Егоровым.

"Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный"

– Мишустин

Он привел ряд показателей. Так, российская промышленность выросла на 5% за первые шесть месяцев нынешнего года. Хорошую динамику, по словам премьера, демонстрируют обрабатывающая промышленность, а также оптовая торговля.

Глава Кабмина сообщил о появлении во многих отраслях новых товаров и услуг, которые оказываются востребованы и людьми, и бизнесом. Такая тенденция помогает наращивать доходы бюджета.

Рост налоговых поступлений

В свою очередь, Даниил Егоров рассказал о динамике налоговых поступлений в бюджет. По словам главы ФНС, за первые полгода они выросли почти на треть и составили почти 27 трлн рублей.

"Рост у нас 31%, а в абсолютных цифрах это 6,4 трлн рублей"

– Егоров

Глава ФНС поведал и о росте нефтегазовых доходов РФ: за тот же срок они увеличились более чем на 43%, что, констатировал чиновник, позитивно отражается на поступлениях в федеральный бюджет.