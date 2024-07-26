Развитие российской экономики опережает прогнозы – Мишустин

Экономика РФ развивается со скоростью, которая превышает ожидания, рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с возглавляющим ФНС Даниилом Егоровым.
"Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный"
– Мишустин
Он привел ряд показателей. Так, российская промышленность выросла на 5% за первые шесть месяцев нынешнего года. Хорошую динамику, по словам премьера, демонстрируют обрабатывающая промышленность, а также оптовая торговля.
Глава Кабмина сообщил о появлении во многих отраслях новых товаров и услуг, которые оказываются востребованы и людьми, и бизнесом. Такая тенденция помогает наращивать доходы бюджета.
Рост налоговых поступлений
В свою очередь, Даниил Егоров рассказал о динамике налоговых поступлений в бюджет. По словам главы ФНС, за первые полгода они выросли почти на треть и составили почти 27 трлн рублей.
"Рост у нас 31%, а в абсолютных цифрах это 6,4 трлн рублей"
– Егоров
Глава ФНС поведал и о росте нефтегазовых доходов РФ: за тот же срок они увеличились более чем на 43%, что, констатировал чиновник, позитивно отражается на поступлениях в федеральный бюджет.