Потерявшаяся пенсионерка провела в горах Сочи три дня

Во время вечерней прогулки в горах Сочи пожилая туристка потерялась. Спустя трое суток ее нашли спасатели и доставили в безопасное место.

Спасатели обнаружили пожилую туристку, которая блуждала в горах Сочи около 3 дней, рассказали в МЧС России.

"Пенсионерка обнаружена на высоте более 1 тыс м около ручья Дворцового. Специалисты МЧС России сопровождают ее к поселку Красная Поляна"

- МЧС России

К помощи спасателей обратились родственники пропавшей. Они передали, что женщина вышла на прогулку 2 августа. Спустя время она им позвонила и сказала что потерялась. Родственники пытались у нее выяснить, где она находится, но та не смогла объяснить. После этого пенсионерка на связь не выходила.

Туристка не получили никаких травм и в госпитализации не нуждается.