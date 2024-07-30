Стихия оставила почти 4 тыс человек без электричества на Ставрополье

Юг России и Северный Кавказ захватила непогода – в Ставропольском крае около 3,8 человек лишись электричества в десяти населенных пунктах. Более ста сотрудников чрезвычайных служб борются с последствиями.

Не только в Краснодарском крае бушует стихия. Ставрополье также захватила непогода – особенно сильно пострадали 10 населенных пунктов, рассказали в местном отделении МЧС.

Подачи электроэнергии сейчас нет в пяти поселениях – это около 3,8 тыс человек, из которых 1,2 тыс составляют дети. Сильный ветер повредил около 6 автомобилей и уронил почти сотню деревьев.

"В реагировании от РСЧС задействованы 112 человек и 47 единиц техники"

- МЧС по Ставрополью

Сотрудники службы просят местных жителей быть особенно осторожными и лишний раз не выходить из дома в такую погоду.

Накануне в краевой столице остались без света почти 2,5 тыс человек.