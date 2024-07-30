Армянский борец Артур Алексанян сразится за "золото" Олимпиады

Артур Алексанян из Армении обеспечил себе как минимум серебряную медаль ОИ-2024. В полуфинальном поединке он победил кубинского борца.
Представитель Армении Артур Алексанян вышел в финал соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 97 кг.
В полуфинальном поединке он был сильнее кубинца Габриэля Росильо Кинделана.
Соперником Алексаняна в финальной схватке будет иранец Мохаммадхади Сарави. В 1/2 финала представитель Исламской Республики оказался сильнее Мохамеда Габра из Египта.
Финал состоится в среду, 7 августа.