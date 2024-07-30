Вестник Кавказа

Азербайджанский борец Санан Сулейманов поборется за "бронзу" Олимпиады

Санан Сулейманов и Демеу Жадраев
© Фото: соцсети Федерации греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы
Санан Сулейманов уступил казахстанскому борцу в полуфинальном поединке ОИ-2024. Имя его соперника в схватке за "бронзу" станет известно позднее.

Представитель Азербайджана Санан Сулейманов, выступающий в категории до 77 кг, поборется за бронзовую медаль Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе.

В 1/2 финала он уступил представителю Казахстана Демеу Жадраеву.

Во втором полуфинале встречались Малхаз Амоян из Армении и представитель Японии Нао Кусака. В финал соревнований вышел японский борец.

Таким образом, в поединках за бронзу примут участие Санан Сулейманов и Малхас Амоян. Имена своих соперников они узнают позднее.

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