Азербайджанский борец Санан Сулейманов поборется за "бронзу" Олимпиады

Санан Сулейманов уступил казахстанскому борцу в полуфинальном поединке ОИ-2024. Имя его соперника в схватке за "бронзу" станет известно позднее.
Представитель Азербайджана Санан Сулейманов, выступающий в категории до 77 кг, поборется за бронзовую медаль Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе.
В 1/2 финала он уступил представителю Казахстана Демеу Жадраеву.
Во втором полуфинале встречались Малхаз Амоян из Армении и представитель Японии Нао Кусака. В финал соревнований вышел японский борец.
Таким образом, в поединках за бронзу примут участие Санан Сулейманов и Малхас Амоян. Имена своих соперников они узнают позднее.