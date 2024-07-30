Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыт: 4 тыс автомобилей стоят в очереди

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На подступе к КПП "Верхний Ларс" образовался очередной затор из более чем 4 тыс машин, ожидающих очередь на досмотр, после открытия Военно-Грузинской дороги сегодня в 11 утра.

После возобновления движения в 11 часов утра на "Верхнем Ларсе" скопилась очередная пробка из автомобилей, желающих пересечь русско-грузинскую границу. На этот раз в очереди стоит около 4 тыс грузовых и легковых автомобилей.

Ранее движение по Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии было закрыто на целую ночь из-за ремонта на грузинском КПП "Казбеги". Утром все работы были завершены и автомобилям позволили пересечь границу.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло ранее предавал, что автомобилистов, ожидавших в очереди и нуждавшихся в воде или медицинской помощи, обеспечили всем необходимым.

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