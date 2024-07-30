Столб с проводами упал на дорогу в Дагестане

Одна из дорог республиканского значения закрыта сегодня днем в Унцукульском районе из-за ЧП: ветер уронил на нее столб прямо с проводами, которые повисли над проезжей частью.

Непогода стала причиной закрытия движения по дороге в Унцукульском районе, сообщает Дагестанавтодор.

По данным ведомства, сегодня здесь прошли ливни, которые сопровождались сильным ветром. В результате разгула стихии на дорогу республиканского значения Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост упала опора ЛЭП.

Судя по фото, опубликованным ведомством, провода не порвались – столб упал и повис на них.

Для ремонтных работ проезд на месте ЧП был запрещен. Дорога закрылась в 11:00. Планируется открыть ее в 14:00.

В течение этих трех часов автомобили объезжают место инцидента по улицам селения Ирганай.