Импортные продукты в Турции станут дороже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня подписал указ о серьезном повышении налогов на продукты питания из ЕС и других стран, значительно уменьшен и необлагаемый налогом лимит на международные покупки.

В Турции повышен налог на товары, в частности – продукты питания, поступающие из стран Европейского союза: новый налог будет составлять 30% от стоимости, еще больший налог в 60% придется заплатить поставщикам из других стран, включая Китай, говорится в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete.

"Продукты будут облагаться налогом в 30%, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. В 60%, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к Закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20% в дополнение к вышеуказанным ставкам"

- указ президента Турции

Тем же указом в пять раз снижается необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой - со 150 до 30 евро, передает РИА Новости.

И это еще не все новшества - если вес товаров превышает 30 кг, то на их ввоз в страну будет применяться дополнительная таможенная пошлина в размере 48% от стоимости.

Ранее налог на продукцию из ЕС составлял 18%, а на товары из других стран - 30%.

Новый указ президента вступит в силу через 15 дней, говорится в документе.