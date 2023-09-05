Как османы проводили перепись населения и собирали налоги?

Турция имеет давнюю традицию проведения переписи населения. Расскажем, как Османская империя собирала статистические данные о своих территориях, а также о недавно завоеванных землях, где переписчики фиксировали численность платящего налоги населения, часто посещая труднодоступные места.

Система кадастрового учета

Эта процедура проводилась для определения налоговых ставок, принадлежности земельных участков, а также имущества. Эти записи сыграли большую роль в организации империи.

Потребности в административной, финансовой и военной сфере послужили основой для создания целой системы и ее дальнейшего успешного применения в течение многих лет. Империи было трудно оплачивать все свои расходы наличными из казны. В этой связи некоторые выплаты проводились за счет собранных налогов. Так, например, получали жалование солдаты и служащие. Они собирали налоги в местах, на которые султан дал им устав. Эта система называлась "тимар" (timar). Подобные исследования территорий должны были проводиться каждые 30-40 лет. Однако часто было необходимо провести новые переписи населения и кадастровые записи. Смена султанов и увеличение или уменьшение налоговых поступлений были одними из причин проведения новых переписей населения не по расписанию. Исследования проводились также на вновь завоеванных территориях.

Подобная практика использовалась не только среди тюркских племен – например, сельджуков, ильханидов и мамлюков – но и во всем мире. Так, ее использовали в Римской империи, Саксонской Англии и Древнем Египте. Однако именно османскую систему считают передовой. В Османской империи система переписи восходит к периоду султана Мурада I (1362-1389), однако первые доступные данные собрали в книгу «Арванид» (книга Албании) 1431 года, которая появилась в период правления султана Мурада II (1421-1451). Ее опубликовал Халил Инальчик, который был важной фигурой в истории империи османов.

Как проводилась перепись налогоплательщиков?

Для работы над кадастровыми записями назначался надежный ответственный человек, которого называли эмин (emin). Поскольку быть эмином было важной задачей, это звание получали старшие государственные служащие, такие как санджак-беи, судьи, профессора, провинциальные казначеи, занимающиеся налоговыми регистрами, главные судьи и служащие центрального бюрократического аппарата. Все чиновники империи в регионе помогали эминам и приказчикам с записями.

Собрав необходимые документы в регионе, эмины сравнивали и проверяли их со старыми данными в книгах, а затем записывали изменения в новую книгу. Они внимательно следили за тем, чтобы все необходимые данные были записаны, поскольку если бы хотя бы одна коза из хозяйства не была зарегистрирована, империя понесла бы потери в налоговых поступлениях. Также внимательно вносили данные о кочевых племенах. Их останавливали у рек и пересчитывали всех овец и коз по одному. Таким образом предотвращалось уклонение от уплаты налогов с их стороны.

Обработка записей занимала почти два года в зависимости от размера территории. Записав и собрав необходимые документы, эмин отдавал подготовленный им проект во дворец, где они были детализированы, обобщены, переписаны и оформлены в две книги. Позже книга с подписью султана, или "тугра", отправлялась руководителям территорий, откуда поступали записи, а другая хранилась в Стамбуле в королевских архивах.

Когда прошла первая перепись?

В 1826 году султан Махмуд II провел перепись мужского населения страны, чтобы узнать количество налогоплательщиков и людей, которые могут быть призваны на военную службу. Со временем процедура переписи населения развивались. К концу XIX века во время этой процедуры также начали регистрировать женщин и детей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как росло население Стамбула?

Данные об истории развития населения можно найти в книге "Население Османской империи и Турции", опубликованной TurkStat, а также в Исламской энциклопедии Турецкого религиозного фонда (TDV).

До османского завоевания Стамбул находился в упадке. Он был разграблен во время четвертого крестового похода в 1204 году. Город был опустошен, а его население значительно сократилось.

В 1430-х годах в Стамбуле проживало 40-50 тыс. человек. Когда войска Мехмеда II, известного как Мехмед Завоеватель, завоевали город, султан принял меры по его восстановлению и заселению. Он привел анатолийцев и румелийцев. В 1477 году население Стамбула значительно увеличилось и составляло 97 956 человек.

В 1520-х годах население города достигло 400 тыс. человек и уже к концу XVII века составляло 700 тысяч. В 1914 году в Стамбуле проживало 909978 человек. При этом 62% населения составляли мусульмане, а 38% — представители других религий.

Население превысило 1 миллион в 1950 году, в 1985 оно уже составляло 5 миллионов человек, а в 2018 достигло 15 миллионов.