Когда и где появилась система страхования и что означает слово "дербент"

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Несколько столетий назад охрана дорог в Анатолии была почетным делом, что привело к созданию первичной системы страхования от несчастных случаев. Территории Анатолии и Румелии в целом гористые, что делает навигацию по этим землям опасной даже в наши дни. С обеих сторон возвышаются горы, а дороги извиваются и петляют в глубоких долинах.

На протяжении веков они были главной мишенью бандитов и воров, которые блокировали дороги, используя камни и бревна, чтобы грабить путешественников.

Создание охранных организаций

Согласно законам Османской империи, наказание за бандитизм на дорогах было суровым. Если кого-то признавали виновным в грабеже или убийстве путников, его вешали. Чтобы обезопасить дорогу во время странствий по узким горным перевалам и, тем самым, повлиять на улучшение торговли, были приняты определенные меры предосторожности: созданы "Дербентские организации". Слово "дербент" означает "закрытые" или "узкие врата". Организации были созданы еще во времена Сельджуков. Они представляли собой небольшие заставы на уязвимых горных перевалах, куда для обеспечения и поддержания безопасности дорожного движения нанималась гражданская охрана. Вокруг этих застав также располагались небольшие мечети, магазины для путешественников и гостиницы для проживания. Эти места часто напоминали небольшие городки.

Дербентская система у османов

Многим людям, проживающим в деревнях вблизи этих мест, поручалось охранять горные перевалы. Взамен им предоставлялись определенные налоговые льготы. Если всё-таки на дороге путешественника украли вещи, охрану привлекали к ответственности и просили возместить ущерб. Это сформировало первичную форму торгового страхования, возникшую еще до того, как в Италии в XIII веке зародилась форма современной системы страхования. В системе страхования, практикуемой тюрками, страховую премию платило государство, а риск брала на себя охрана. Единственной ответственностью государства было обеспечение как внутренней, так и внешней безопасности.

Как работали "страховщики"

Охрана была сменной, ее представители, как правило, находились в небольших крепостях или на заставах. Охрана была организована в военном стиле, но в местах, где подобных опорных пунктов не было, строились контрольно-пропускные пункты. Специальный министр инспектировал охрану в течение года. Охранники отвечали только за свои "дербенты" и им не разрешалось покидать посты. При необходимости они за определенную плату оказывали путешественникам услуги гида. Защита "дербентов" была делом чести для тех, кто этим занимался, поэтому на османских дорогах редко слышали о преступлениях. Однако по мере того, как число торговых путей росло, дербентских организаций стало не хватать. В XVII веке охранная система претерпела некоторые изменения, а в XIX веке военная охрана была заменена жандармерией.

Первые формы страхования

Знакомство мусульман с европейской формой системы страхования произошло в начале XIX века, во времена активизации торговли. Исламские законодатели ранее воздерживались от подобной формы страхования, поскольку оно было связано с неопределенностью. На протяжении всей исламской истории существовали такие учреждения, как фонды поддержки, выполнявшие функции страхования. Они принимали пожертвования и управлялись надежным попечителем, которого либо выбирали из числа благотворителей, либо его назначало правительство. Кроме того, в государственную казну собирали специальный налог "закят", который выплачивали нуждающимся.