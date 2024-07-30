Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня: в пробке стоят свыше 4,2 тыс машин

Верхний Ларс сегодня: в пробке стоят свыше 4,2 тыс машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе РФ с Грузией образовалась многокилометровая пробка. Сейчас проезда на грузинскую территорию ожидают более 4,2 тыс транспортных средств.

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" застряли в пробке 4286 автомобилей, желающих пересечь границу России и Грузии. Об этом информирует на своем сайте ЦОДД Северной Осетии.

Сейчас проезд по дороге, которая ведет к грузино-российской границе, доступен для всех видов автомобилей. При этом на территории РФ образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств из-за нехватки мест на стоянке.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто в Северной Осетии в связи с ремонтными работами на КПП "Казбеги".

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