Верхний Ларс сегодня: в пробке стоят свыше 4,2 тыс машин

На границе РФ с Грузией образовалась многокилометровая пробка. Сейчас проезда на грузинскую территорию ожидают более 4,2 тыс транспортных средств.

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" застряли в пробке 4286 автомобилей, желающих пересечь границу России и Грузии. Об этом информирует на своем сайте ЦОДД Северной Осетии.

Сейчас проезд по дороге, которая ведет к грузино-российской границе, доступен для всех видов автомобилей. При этом на территории РФ образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств из-за нехватки мест на стоянке.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто в Северной Осетии в связи с ремонтными работами на КПП "Казбеги".