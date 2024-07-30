Муфтия Карачаево-Черкесии похоронят в селе Первомайском

Сегодня, 6 августа, в селе Первомайском в Карачаево-Черкесии (КЧР) похоронят председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтия КЧР) Исмаила Бердиева, скончавшегося накануне, сообщили в пресс-службе КЦМСК.
Бердиев оставил неоценимое духовное и культурно-просветительское наследие, которое навсегда сохранится в памяти потомков, - написал в своем Telegram-канале муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, передает ТАСС.
"Его мудрость, духовность и доброта снискали глубокое уважение среди мусульман Северного Кавказа и всей России. Исмаил-хаджи внес значительный вклад в развитие мусульманской уммы и укрепление исламских ценностей, активно работал над гармонизацией межнациональных отношений и сохранением мира на Кавказе"
- Альбир Крганов
Свои соболезнования семье покойного, его родным и близким выразили главы всех мусульманских организаций России, отметив, что Исмаил Бердиев был мудрым религиозным деятелем, который внес значительный вклад в укрепление исламских ценностей.