Вестник Кавказа

Муфтия Карачаево-Черкесии похоронят в селе Первомайском

Муфтия Карачаево-Черкесии похоронят в селе Первомайском
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в селе Первомайском Малокарачаевского района в Карачаево-Черкесии пройдут похороны скончавшегося накануне муфтия, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева.

Сегодня, 6 августа, в селе Первомайском в Карачаево-Черкесии (КЧР) похоронят председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтия КЧР) Исмаила Бердиева, скончавшегося накануне, сообщили в пресс-службе КЦМСК.

Бердиев оставил неоценимое духовное и культурно-просветительское наследие, которое навсегда сохранится в памяти потомков, - написал в своем Telegram-канале муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, передает ТАСС.

"Его мудрость, духовность и доброта снискали глубокое уважение среди мусульман Северного Кавказа и всей России. Исмаил-хаджи внес значительный вклад в развитие мусульманской уммы и укрепление исламских ценностей, активно работал над гармонизацией межнациональных отношений и сохранением мира на Кавказе"

- Альбир Крганов

Свои соболезнования семье покойного, его родным и близким выразили главы всех мусульманских организаций России, отметив, что Исмаил Бердиев был мудрым религиозным деятелем, который внес значительный вклад в укрепление исламских ценностей.

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