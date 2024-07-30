Вестник Кавказа

США пообещали защитить Израиль в случае нападения

Госдепартамент США
© Фото: сайт Национального музея американской дипломатии
В Госдепе сообщили о готовности защитить Израиль от любых нападений, если они произойдут. Там также призвали всех региональных игроков предпринять шаги, направленные на деэскалацию.

Соединенные Штаты будут защищать Израиль, если он подвергнется атаке. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Мы всегда ясно давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать Израиль от нападений. Призываем все стороны в регионе предпринять любые шаги, которые они могут, для деэскалации"

– глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер

По его словам, США сделают все необходимое, чтобы обеспечить защиту своего персонала и интересов в регионе.

"Мы будем защищать наши интересы в регионе, и мы будем привлекать к ответственности стороны, которые угрожают нашему персоналу"

 – американский дипломат

Он также попросил руководство Ирака обеспечить безопасность и привлечь к ответственности всех лиц, принимающих участие в атаках "Хезболлы".

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