Учебно-тренировочные квартиры для инвалидов появятся в Северной Осетии. Такой формат обучения поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни.

В Северной Осетии активно развивается инициатива по оборудованию учебно-тренировочных квартир для этой категории населения. Такой формат обучения ставит своей целью помощь людям с ограниченными возможностями развивать навыки самостоятельной жизни.

«Учебно-тренировочные квартиры для инвалидов скоро откроются в Северной Осетии. Мы будем осуществлять не только индивидуальное сопровождение инвалида по месту его жительства, но и учебно-тренировочное сопровождаемое проживание в условиях учреждения»

– министр труда и соцразвития республики Алина Айдарова

По ее словам, такие квартиры ориентированы на молодых инвалидов, включая тех, у кого имеются нарушения психического и интеллектуального развития. Главной задачей подобных помещений является подготовка людей к самостоятельной жизни, обучение обыденным навыкам и задачам, которые помогут легче адаптироваться в обществе.

В учебно-тренировочных квартирах создаются условия для обучения самообслуживанию, освоения элементарных навыков хозяйственной деятельности, управления домашним бюджетом, а также воспитания умений общения и взаимодействия в социуме. Все это помогает учащимся постепенно привыкать к самостоятельной жизни и расселению в обществе.

В заключение отметим, что такие инициативы имеют ключевое значение для создания инклюзивного общества, где каждый человек имеет равные возможности для развития.