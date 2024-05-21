Вестник Кавказа

В Северной Осетии появятся ресурсные классы для детей с инвалидностью

В Северной Осетии появятся ресурсные классы для детей с инвалидностью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии появятся ресурсные классы для детей с особыми потребностями в образовании. Об этом сообщил глава республики.

В рамках развития образования в Северной Осетии будет открыто несколько классов для детей с особыми образовательными потребностями.

«Знаю о проблеме организации качественного обучения детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью. Второй год мы работаем над открытием ресурсных классов во Владикавказе. Поручаю министерству образования и науки открыть такие же классы в районах нашей республики»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По словам регионального лидера, открытие специализированных классов позволит детям с ограниченными возможностями получить не только знания и навыки, но и чувство равенства и включения в общество.

Также стоит отметить, что развитие такого вида образования способствует развитию толерантности, эмпатии, уважения к индивидуальным различиям.

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