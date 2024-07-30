Поиски одного из пропавших в реке мужчин продолжаются в Армении

В Армении продолжают искать одного из двух мужчин, пропавших накануне в реке Агстев. Тело одного из них было найдено вчера вечером.

Утром 6 августа спасатели возобновили поиски мужчины, пропавшего накануне в реке Агстев. Об этом сказано в заявлении, распространенном Службой спасения МВД.

В поисковой операции задействовано около 40 человек, включая спасателей, полицейских и военнослужащих. Задействованы также БПЛА и средства воздушной разведки.

Что произошло?

Трое мужчин купались в водоеме рядом с селом Азатамут. В какой-то момент один из них начал идти ко дну. Второй попытался его спасти, а третий в это время оставался на берегу. В итоге двое мужчин пропали.

Позднее спасатели обнаружили тело одного из пропавших. Поиски второго были прерваны до утра из-за наступления темноты.