Вестник Кавказа

Поиски одного из пропавших в реке мужчин продолжаются в Армении

Поиски одного из пропавших в реке мужчин продолжаются в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении продолжают искать одного из двух мужчин, пропавших накануне в реке Агстев. Тело одного из них было найдено вчера вечером.

Утром 6 августа спасатели возобновили поиски мужчины, пропавшего накануне в реке Агстев. Об этом сказано в заявлении, распространенном Службой спасения МВД.

В поисковой операции задействовано около 40 человек, включая спасателей, полицейских и военнослужащих. Задействованы также БПЛА и средства воздушной разведки.

Что произошло?

Трое мужчин купались в водоеме рядом с селом Азатамут. В какой-то момент один из них начал идти ко дну. Второй попытался его спасти, а третий в это время оставался на берегу. В итоге двое мужчин пропали.

Позднее спасатели обнаружили тело одного из пропавших. Поиски второго были прерваны до утра из-за наступления темноты.

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