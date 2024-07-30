Вестник Кавказа

Мощный пожар бушует на рынке в Туапсе

Мощный пожар бушует на рынке в Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговый павильон пылает на рынке в Туапсе, сообщает кубанское МЧС. Горит уже почти тысяча квадратных метров. Люди, находившиеся в помещении, эвакуировались сами.

Рынок загорелся в курортном Туапсе, пожар был достаточно велик, однако на данный момент его уже локализовали, рассказали в МЧС Краснодарского края.

Сильный пожар разгорелся на рынке в Туапсе. Сначала сообщалось о пламени на площади 400 кв м. Затем площадь пожара выросла почти в два раза – огонь распространился на 950 кв м.

Информации о пострадавших нет – в МЧС уточнили, что из павильона сами выбрались 15 человек.

По последним данным, возгорание локализовано. Тушение продолжается силами 50 пожарных.

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