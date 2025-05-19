Пашиняну может грозить уголовное дело за оскорбление церкви

Недовольные критикой Армянской Апостольской Церкви со стороны председателя правительства РА Никола Пашиняна ищут возможности привлечь его к ответственности. Генпрокуратура уже получила обращение, где пашиняновская критика представляется как нарушение Конституции и 420-й статьи Уголовного кодекса Армении.

Генпрокурор Армении Анна Вардапетян получила обращение инициативной группы "Айакве" с просьбой открыть уголовное дело на председателя правительства Никола Пашиняна за преступные высказывания в адрес армянского духовенства.

Напомним, что в конце недели через соцсети Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали ряд критических заявлений о жизни и работе Армянской Апостольской Церкви, вызвавших волну негодования среди оппозиционных политиков и верующих.

По мнению "Айакве", высказывания Пашиняна против церкви нарушают статью 17 Конституции, запрещающей государства вмешиваться в дела религиозных конфессий, а также статью 18, согласно который Армянская Апостольская церковь имеет особый статус в республике.

"Хотим привлечь внимание генерального прокурора Армении Анны Вардапетян на действия Пашиняна, которые с нашей точки зрения соразмерны вмешательству государства во внутренние дела Армянской Апостольской Святой Церкви. Конституция Армении гарантирует, что государство не вмешивается в дела армянской церкви или иной религиозной организации"

– инициативная группа "Айакве"

По этой причине активисты попросили проверить заявления Пашиняна на соответствие Конституции и на нарушение 420-й статьи Уголовного кодекса.