Приверженность Пашиняна миру вызывает вопросы – Баку

В МИД Азербайджана прокомментировали заявления, которые сделал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе "Ереванского диалога".

Позиция, которую выразил сегодня армянский премьер Никол Пашинян в ходе "Ереванского диалога", говорит об отсутствии у Армении готовности изменить Конституцию, что позволило бы устранить территориальные претензии и урегулировать текущие проблемы в мирном процессе, а также ставит под сомнение приверженность Армении миру, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Дипломат также пояснил, что игнорирование необходимости закрытия Минской группы и постановка этой темы в жесткую связь с мирным договором заставляет задуматься о причинах, по которым Ереван стремится оставить в силе давно устаревший механизм, не соответствующий региональным реалиям.

"Поскольку конфликт, которым занималась Минская группа, урегулирован, Азербайджан справедливо требует ее роспуска. Отсрочка этого шага лишь усиливает сомнения относительно истинных намерений Армении"

– Айхан Гаджизаде