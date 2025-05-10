Скорую встречу Алиева и Пашиняна допустили в Ереване

Ален Симонян заявил, что в ближайшее время может состояться встреча Ильхам Алиева и Никола Пашиняна. Он отметил, что главы стран могут обсудить мирный договор.

Спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал о возможной встрече азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

Политик заявил, что переговоры руководителей двух государств могут состояться в ближайшее время. По его словам, они обсудят сроки подписания мирного договора.

Симонян сообщил, что обсуждения в настоящее время продолжаются. Он отметил, что процессы направлены на определение сроков и место заключения договора.

"Не исключаю, что в скором будущем эти обсуждения продолжатся на уровне глав государств и министров иностранных дел"

- Ален Симонян