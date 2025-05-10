Вестник Кавказа

Скорую встречу Алиева и Пашиняна допустили в Ереване

Скорую встречу Алиева и Пашиняна допустили в Ереване
© Фото: сайт правительства армении
Ален Симонян заявил, что в ближайшее время может состояться встреча Ильхам Алиева и Никола Пашиняна. Он отметил, что главы стран могут обсудить мирный договор.

Спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал о возможной встрече азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

Политик заявил, что переговоры руководителей двух государств могут состояться в ближайшее время. По его словам, они обсудят сроки подписания мирного договора.

Симонян сообщил, что обсуждения в настоящее время продолжаются. Он отметил, что процессы направлены на определение сроков и место заключения договора.

"Не исключаю, что в скором будущем эти обсуждения продолжатся на уровне глав государств и министров иностранных дел"

- Ален Симонян

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
510 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.