Пашинян требует радикально изменить Конституцию Армении

Сегодня, в день празднования 30-летия Конституции Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян вновь заявил, что Основной закон требует новой редакции, чтобы соответствовать нынешним реалиям.

Сегодня в ходе торжественного мероприятия по случаю 30-летию Конституции Республики Армения, проходившем в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна, премьер-министр стран Никол Пашинян вновь повторил, что Основной закон страны должен отражать нынешнюю реальность, поэтому Армении необходима новая Конституция.

"Республике Армения нужна новая Конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал"

- Никол Пашинян

Заявление не первое и не новое – еще в январе 2024 года Пашинян говорил практически то же самое - стране нужна новая Конституция, которая обеспечит ее жизнеспособность в новых геополитических условиях. Чуть позже он уточнил, что из Основного закона следует убрать положения Декларации о независимости, которые грозят стране войной.

Азербайджан тоже требует у Армении внести в Конституцию поправки, исключив претензии Еревана на азербайджанские земли – только после таких изменений между двумя странами возможно заключение мирного договора.

Еще один крайне важный аспект – сам армянский народ уже не воспринимает документ как главный закон их жизни, поскольку правовой порядок, установленный в стране за последние 35 лет – это что-то принятое без его участия, отметил премьер.

Новая Конституция должна быть принята по свободному волеизъявлению народа и по тем правилам, которые создал для жизни в своем государстве сам народ. Она должна иметь конкретную цель и быть очень четкой и понятной каждому. Конституция должна гласить: гражданин Армении, государство - это ты, подчеркнул премьер.

Ранее министр юстиции Армении Србуи Галян заявила, что новый текст Конституции может быть готов в течение 10 месяцев, все зависит от хода обсуждений обновленного Основного закона. Первое заседание Совета по конституционной реформе в стране состоится через две недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что Баку имеет все законные основания требовать от Армении поправок в ее Конституцию, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Их устранение – одно из главных условий подписания прочного мира, заявил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде. Дипломат отметил, что Никол Пашинян, ссылаясь на положение Конституции о приоритете ратифицированных Арменией международных договоров над местными законами, предпринял очередную попытку ввести в заблуждение международную общественность в вопросе мирного процесса.