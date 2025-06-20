Пашинян проинформировал Эрдогана о результатах встречи в Вашингтоне

В ходе разговора с президентом Турции премьер Армении рассказал об итогах переговоров с Азербайджаном в Вашингтоне. Он подчеркнул, что мир между Баку и Ереваном создаст новые возможности сотрудничества в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал об итогах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа, сообщили в пресс-службе армянского премьера.

Никол Пашинян проинформировал Реджепа Тайипа Эрдогана о парафировании текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией, будущем роспуске Минской группы ОБСЕ и разблокировке региональных коммуникаций. Также в ходе беседы был затронут проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию".

Армянский премьер подчеркнул, что мир между Баку и Ереваном создает возможность для перехода на новый уровень сотрудничества в регионе.

Кроме того, Пашинян и Эрдоган поговорили о вопросах, касающихся отношений Армении и Турции, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей.

"Премьер-министр отметил, что сейчас как никогда благоприятная атмосфера для реализации этих соглашений. Собеседники договорились продолжить активный политический диалог"

- пресс-служба премьер-министра Армении