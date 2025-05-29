Пашинян пригласил Эрдогана в Ереван в следующем году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить весной будущего года Ереван - ожидается, что в это время Армения примет саммит Европейского политического сообщества.
Накануне Пашинян прибыл в Турцию, где стороны обсудили нормализацию отношений двух стран. Также премьер провел встречу с представителями армянской общины Стамбула, в беседе с ними он рассказал о приглашении.
"Я намерен пригласить президента Турции посетить Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества весной следующего года"
– Пашинян
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что саммит в будущем году будет проходить в Армении и Ирландии. По словам Пашиняна, саммит в Ереване состоится при содействии Турции, которая является членом данного формата.
Точные сроки проведения саммита Европейского политического сообщества уточняются.