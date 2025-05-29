Вестник Кавказа

Пашинян пригласил Эрдогана в Ереван в следующем году

Пашинян пригласил Эрдогана в Ереван в следующем году
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
В рамках визита в Стамбул Пашинян сообщил, что пригласит Эрдогана на саммит Европейского политического сообщества. Мероприятие пройдет в Ереване в 2026 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить весной будущего года Ереван - ожидается, что в это время Армения примет саммит Европейского политического сообщества.

Накануне Пашинян прибыл в Турцию, где стороны обсудили нормализацию отношений двух стран. Также премьер провел встречу с представителями армянской общины Стамбула, в беседе с ними он рассказал о приглашении.

"Я намерен пригласить президента Турции посетить Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества весной следующего года"

– Пашинян

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что саммит в будущем году будет проходить в Армении и Ирландии. По словам Пашиняна, саммит в Ереване состоится при содействии Турции, которая является членом данного формата.

Точные сроки проведения саммита Европейского политического сообщества уточняются.

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