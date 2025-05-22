Пашинян и Эрдоган обсудили нормализацию отношений Армении и Турции

В Стамбуле завершилась встреча президента Турции Эрдогана и премьера Армении Пашиняна. Они обсудили нормализацию отношений Еревана и Анкары, а также другие региональные и глобальные вопросы.

Анкара использует все инструменты дипломатии для обеспечения стабильности на Южном Кавказе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он подчеркнул, что Турция работает над стабильностью не только на Южном Кавказе, но и во всем мире. В этом контексте он отметил важность достигнутых договоренностей по миру между Азербайджаном и Арменией.

Эрдоган и Пашинян также обсудили дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений Турции и Армении. Помимо этого, они обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоит отметить, что на встрече присутствовали главы МИД двух стран – Хакан Фидан и Арарат Мирзоян. Она продлилась около часа.