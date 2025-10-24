Пашинян предложил возить грузы из Турции в Азербайджан по Лачинской дороге

Ереван готов обеспечить функционирование транспортной артерии, которая свяжет Турцию и Азербайджан через армянскую территорию. пока речь идет только об одном маршруте, ведущем из Гориса в Лачин.

Армения готова обеспечить транзит грузов в Азербайджан, рассказал глава правительства страны Никол Пашинян. По словам Пашиняна, это ответный шаг на снятие Баку запрета на транзит грузов в Армению по азербайджанской территории.

"Это означает первый этап преодоления блокады Армении, но важно, чтобы и мы предпринимали ответные шаги. Мы готовы с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан и в обратном направлении по дороге Маргара – Ехегнадзор – Сисиан – Горис"

– Никол Пашинян

Премьер-министр обозначил лишь армянскую часть транзитного маршрута, однако по последнему пункту - городу Горис, расположенному неподалеку от Лачинского района Азербайджана, можно заключить, что Пашинян предлагает использовать Лачинскую дорогу. Лачинская дорога, ведущая от условной армяно-азербайджанской границы через Лачин в Ханкенди, является единственной действовавшей в послевоенные годы трассой между Азербайджаном и Арменией. Для транзита она формально подходит в том числе потому, что с азербайджанской стороны на ней установлен пограничный пункт пропуска.

Поскольку на других дорогах, заброшенных или с советских времен, или после победы Азербайджана в Карабахской войне, нет необходимой для проведения таможенных процедур инфраструктуры, Никол Пашинян подчеркнул, что в ближайшее время Армения сможет запустить только указанный маршрут при запросе со стороны Баку и Анкары.

Мир с Азербайджаном

Продолжая мысль о разблокировании армяно-азербайджанских коммуникаций, Никол Пашинян подчеркнул, что Армении нужно учить жить в мире с соседями, поскольку страна с первого же дня независимости конфликтовала с Азербайджаном и не знает, что такое мир. В связи с этим армянские власти нацелены стабилизировать и институционализировать мирные отношения Баку и Еревана.

"Нам необходимо выработать адекватное восприятие и образ мышления, соответствующие условиям мира. Мир с Азербайджаном стал частью нашей ежедневной работы"

– Никол Пашинян

Он также затронул тему Зангезурского коридора, обозначив проект американским названием TRIPP, отметив, что Армения активно сотрудничает с США по этой теме, и пообещав урегулировать ряд проблемных мест, которые армянские власти видят в проекте.

Напомним, ранее лидер АР Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан деблокирует транспортные коммуникации в Армению. Алиев отметил, что первым грузом, который был транспортирован по вновь запущенному маршруту, стало зерно из Казахстана.