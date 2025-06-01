Вестник Кавказа

Пашинян поздравил азербайджанцев с Курбан-байрамом

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян поздравил Азербайджан с Курбан-байрамом, пожелав мира и процветания странам и народам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих социальных сетях поздравление по случаю Курбан-байрама, адресованное Азербайджану и азербайджанцам. 

"Поздравления Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу с Курбан-байрам. Пожелания мира и процветания нашим странам и народам"

– Никол Пашинян 

Армянский премьер также поздравил с праздником президентов Турции и Ирана. 

Напомним, праздник Курбан-байрам (Гурбан байрамы ) в 2025 году начался вечером 5 июня. Основные праздничные события приходятся на 6 июня.

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