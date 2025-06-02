Исламский мир празднует Курбан-байрам

Мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-байрам. Владимир Путин и Ильхам Алиев поздравили верующих с наступлением праздника Ид аль-Адха.

Последователи ислама по всему миру сегодня отмечают самый главный праздник в религии – Курбан-байрам (Ид аль-Адха, Праздник жертвоприношения).

Праздничные богослужения в Москве начались сегодня ранним утром в трех столичных мечетях – Московской Соборной, Исторической и Мемориальной. Для верующих также была выделена площадка в районе Печатники.

Помимо этого, праздничные богослужения состоялись во многих городах страны. Десятки тысяч верующих совершили намаз в Санкт-Петербурге, Грозном, Махачкале, Нальчике, Казани, Уфе и других местах.

Известно, что в девяти российских регионах по случаю Курбан-байрама объявлены выходные дни. Так, 6 июня является нерабочим в Крыму, Татарстане, Башкортостане, Адыгее, Дагестане, Чечне, Ингушетии, КБР и КЧР.

Российских мусульман с Праздником жертвоприношения поздравил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что праздник знаменует завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему наследию предков.

"Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании"

- Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что сегодня мусульманские организации активно участвуют в жизни России, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в различных сферах.

"И конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких"

- Владимир Путин

Азербайджанский народ с праздником поздравил президент Ильхам Алиев. Он заявил, что Курбан-байрам – символ духовной сплоченности и единства мусульман всего мира.

Руководитель страны подчеркнул, что праздник призывает людей к равенству, братству и самоотверженности, а церемонии еще больше укрепляют благожелательность и гуманизм.