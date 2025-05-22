Выходные на Курбан-байрам 2025: как отдыхают мусульмане в России и в мире?

Курбан-байрам приближается. Какого числа Курбан-байрам в 2025 году? Что это за праздник? Где в России Курбан-байрам выходной день?

Праздник жертвоприношения – Курбан-байрам – наступит совсем скоро. Праздничный день является выходным в странах Исламского мира, а также в девяти регионах России.

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?

Главный мусульманский праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха) отмечается 10-го числа последнего исламского месяца Зуль-хиджа. Ему предшествует День Арафа, во время которого паломники в Мекке собираются на горе Арафат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году последователи религии отпразднуют Курбан-байрам в пятницу, 6 июня. В этот день верующие совершат утром праздничную молитву, а после приступят к обряду жертвоприношения.

Курбан-байрам: что за праздник?

Курбан-байрам – главный мусульманский праздник, связанный с историей о пророке Ибрагиме. В переводе на русский язык название праздника означает "Праздник жертвоприношения". На арабском языке название звучит и читается "Ид аль-Адха".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курбан-байрам празднуется мусульманами спустя 70 дней после другого главного праздника в исламе – Ураза-байрама. Наступление Ид аль-Адха также знаменует завершение хаджа в Мекку – одно из пяти столпов в религии.

Дни ат-Ташрик

Дни ат-Ташрик – это три дня, которые являются продолжением Праздника жертвоприношения. Они идут сразу после Курбан-байрама и длятся с 11 по 13 числа месяца Зуль-хиджа. В 2025 году Дни ат-Ташрик выпадают на 7,8 и 9 июня.

Выходной в Курбан-байрам 2025

В странах с преобладающей долей последователей ислама Курбан-байрам – это государственный праздник. В этот список входят государства Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Азербайджан, Босния и Герцеговина и Албания. Соответственно, праздничный день и три дня после Ид аль-Адха в этих странах объявлены выходными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане в 2025 году по случаю празднования Курбан-байрама выходными объявлены дни с 6 по 9 июня.

Курбан-байрам в России 2025: когда отдыхают?

Курбан-байрам объявлен выходным днем в девяти российских республиках. Традиционно власти этих регионов дают выходные дни по случаю Праздника жертвоприношения.

Выходные дни объявляются в республиках Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия), Адыгее, Крыму, Татарстане и Башкортостане.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что в 2025 году 6 июня объявлено выходным днем на Северном Кавказе. Соответствующие документы подписаны руководствами республик СКФО.