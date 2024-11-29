Курбан-байрам 2025: все что нужно знать о главном празднике в исламе

Главный праздник в мусульманском календаре 2025 – Курбан-байрам. Расскажем самое важное: когда он начинается и заканчивается, что за праздник, пост перед Курбан-байрамом, хадж и обряд жертвоприношения.

Курбан-байрам является главным праздником в исламском календаре, а обряд жертвоприношения имеет особое значение для мусульман. Кроме того, первые дни месяца Зуль-хиджа – период совершения хаджа.

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?

Праздник Курбан-байрам в 2025 году последователи ислама будут отмечать 6 июня. В праздничный день утром мусульмане совершат праздничную молитву, за которой последуют посещение кладбищ и обряд жертвоприношения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Известно, что праздник Ид аль-Адха начинается 5 июня после захода солнца, но основные мероприятия запланированы на 6 июня. Дни такбира ат-Ташрик в 2025 году приходятся на период с 7 по 9 июня.

Курбан-байрам: что за праздник?

Курбан-байрам – главный праздник в исламе, берущий свое начало с истории о пророке Ибрагиме, который был готов по воле Всевышнего принести в жертву сына Исмаила, но Аллах за преданность заменил жертву на ягненка.

Название праздника в переводе на русский означает "праздник жертвоприношения". В странах арабского мира этот день называется Ид аль-Адха, а среди тюркоязычных народов – Курбан-байрам. Но оба варианта названия прижились и в России.

Ид аль-Адха мусульмане отмечают ежегодно 10-го числа последнего месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа. Курбан-байрам наступает через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наступление Ид аль-Адха знаменует окончание большого паломничества (хаджа) в священные для верующих города Мекку и Медину. За сутки до Курбан-байрама все паломники собираются на горе Арафат и стоят от восхода до заката солнца.

Курбан-байрам не следует путать с Ураза-байрамом. Праздник разговения отмечается в первый день месяца Шавваль и знаменует окончание Рамадана и обязательного поста. Праздник жертвоприношения празднуется через 70 дней после Рамадана.

Пост в первые 10 дней месяца Зуль-хиджа

Пост перед Курбан-байрамом не относится к числу обязательных, поэтому необходимости отказываться от еды и питья днем для верующих нет. Тем не менее, пост в первые 10 дней месяца Зуль-хиджа дарует мусульманам благословение и большие награды.

Пост в эти дни следует соблюдать также, как и пост во время месяца Рамадан. Он предусматривает воздержание от потребления пищи в дневное время суток (от рассвета до заката).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разговение во время поста перед Курбан-байрамом совершается после вечернего намаза. Такой прием пищи в исламе называется "ифтаром". Предрассветная трапеза (сухур) происходит до начала утренней молитвы.

Важно помнить, что пост перед Ид аль-Адха носит рекомендательный характер. Воздерживаться от пищи во время самого праздника запрещено и является нежелательным действием.

Хадж – что это такое?

Хадж – большое паломничество мусульман в священные для них места – города Мекка и Медина в Саудовской Аравии. Каждый мусульманин обязан хотя бы раз в своей жизни совершить хадж.

Большое паломничество проводится в строго отведенный период, хотя каждый год его время меняется. Хадж начинается через 2 месяца после Рамадана, в первые дни месяца Зуль-хиджа.

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В Мекку паломники пребывают заблаговременно. Сегодня отправкой верующих занимаются специальные компании. При этом некоторые паломники добираются до Мекки пешком. Для этого они отправляются в такое путешествие за несколько месяцев.

Обряды хаджа длятся три дня – с 8 по 10 число месяца. За эти дни мусульмане должны совершить:

Ихрам;

Обход вокруг Каабы;

Перемещение между холмами Сафа и Марва;

Проживание в долине Мина;

Ночевку в Муздалифе;

Стояние на горе Арафат в День Арафа.

День Арафа в 2025 году выпадает на 5 июня. В этот день мусульмане собираются на священной горе Арафат, что является кульминацией паломничества. После этого они побивают сатану камнями в долине Мина.

Обряд жертвоприношения на Курбан-байрам

Главный ритуал Курбан-байрама – совершение обряда жертвоприношения. Последователи ислама закалывают жертвенное животное в праздничный день и в течение трех дней после Ид аль-Адха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующие на праздник обычно режут барана или овцу, однако в исламе разрешено принести в жертву корову, быка или верблюда. Мясо жертвенного животного делят на три части: для нуждающихся, для родственников и для себя.

Выходные на Ид аль-Адха

Курбан-байрам является государственным праздником в ряде стран с преобладающей долей последователей ислама. Традиционно этот день и три дня после объявляются нерабочими по случаю праздника.

В России в честь праздника Курбан-байрам выходные дни объявляются в республиках Северного Кавказа, Адыгее, Крыму, Татарстане и Башкортостане.

Что нужно и что нельзя делать на Праздник разговения?

Верующие начинают праздновать Курбан-байрам рано утром. Перед отправкой на праздничную молитву мусульманам необходимо сделать полное омовение и надеть новую одежду, которая была куплена заранее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед праздничным намазом нельзя кушать. На молитву следует отправляться на голодный желудок. Трапеза дозволена после намаза, однако в первую очередь верующим надо будет съесть мясо жертвы.

В праздничный день верующие должны посещать кладбища и молиться за усопших, а также совершать визиты к своим родным и близким, делать им подарки, раздавать милостыню бедным и нуждающимся.

Что касается запретов, то мусульманам нельзя держать пост на Курбан-байрам, заниматься тяжелой работой в огороде или саду, домашними хлопотами и подготовкой праздничных блюд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, на столе не должно быть спиртных напитков. В исламе алкоголь является харамом, а его потребление во время праздников является большим грехом для мусульман.

Кроме того, последователям ислама не следует в праздничный день ругаться со своими друзьями, родственниками или даже прохожими на улице. Лучше в этот день забыть обо всех обидах, помириться с теми, с кем в ссоре и оставлять только самые добрые наставления и пожелания.