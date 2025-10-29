Пашинян назвал демократию стратегическим выбором Армении

Глава армянского правительства в ходе поездки во Францию пообщался со спецпредставителем ЕС по правам человека. Стороны обсудили целый ряд вопросов, в том числе создание демократических институтов в республике.

Демократия – это не выбор правительства Армении, а стратегия. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил на прошедшей в Париже встрече со спецпредставителем Евросоюза по правам человека Кайсой Оллонгрен.

В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с процессом реформ в Армении, инициированные властями страны в целях защиты прав человека, укрепления демократических институтов и обеспечения верховенства закона.

Глава армянского правительства акцентировал внимание на том, что защита прав человека и продолжение демократических реформ – одни из приоритетов властей республики.

В свою очередь, Оллонгрен высоко оценила усилия властей Армении по созданию демократических институтов и реализации реформ, которые направлены на защиту прав человека. Она добавила, что ЕС готов продолжать тесное сотрудничество с Ереваном.