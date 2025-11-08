Паром Seabridge встал на рейд турецкого Трабзона

Сегодня вечером наконец закончились мытарства пассажиров первого рейса парома Seabridge из турецкого Трабзона в Сочи – они уже покинули судно, вставшее на рейд в порту отправления спустя пять суток плавания.

Пассажиры парома Seabridge, которые вместо обещанных 12 часов пятеро суток бороздили Черное море от турецкого Трабзона до российского Сочи и обратно, причем – со скудными запасами пищи на борту, наконец покинули судно, причалившее к пирсу, сообщила одна из путешественниц.

Паром, выполнявший первый за 14 лет рейс, так и не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян, передает РИА Новости.

Сейчас с пассажирами, местными властями и транспортной компанией Liderline, организатором рейса, контактируют сотрудники генконсульства РФ в Трабзоне. Паром прибыл в порт еще накануне, но изначально турецкие власти не разрешали путешественником покинуть паром, хотя и не вводили формального запрета на сход, сообщили дипломаты.

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома не изменилась: остались нерешенные вопросы по части безопасности, а организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна", уверены там.

Напомним, ранее мы писали о том, что паром Seabridge отправился в первый рейс вечером 5 ноября, время в пути составило около 12 часов, однако в Сочи судно не прибыло – несколько суток паром простоял на приколе, ожидая разрешения. Власти Краснодарского края сочли паромное сообщение небезопасным, в результате паром был возвращен в порт Трабзон. На борту международного рейса находились 20 пассажиров, 18 из них - граждане РФ.