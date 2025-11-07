Пассажиры парома Трабзон-Сочи вернутся в РФ самолетами

Пассажиров первого за 14 лет парома из турецкого Трабзона в Сочи доставят на родину самолетами. Ранее судно не было допущено в порт Сочи и вернулось в Турцию.

Россиян, воспользовавшихся паромом Sea Bridge из Трабзона в Сочи, отправят из Турции домой авиарейсами, сообщил гендиректор компании "СВС шиппинг", которая организовала паромный маршрут, Сергей Туркменян, пишет ТАСС.

"Их отправляют на родину по мере приобретения билетов"

– Сергей Туркменян

Паром отправился в первый рейс вечером 5 ноября, время в пути составило около 12 часов, однако в Сочи судно не прибыло – несколько суток паром простоял на приколе, ожидая разрешения. Власти Краснодарского края сочли паромное сообщение небезопасным, в результате паром был возвращен в порт Трабзон. На борту международного рейса находились 20 пассажиров, 18 из них граждане РФ.