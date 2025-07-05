Отравлению в Дагестане предшествовали две аварии на водопроводе

В Дагестане наблюдается массовое отравление, предположительно причиной стала некачественная вода. По данным Роспотребнадзора, перед вспышкой инфекции в республике случилось две аварии на водопроводе.

В управлении Роспотребнадзора по Дагестане рассказали о причинах массового отравления жителей Магарамкентского района.

"В ходе эпидемиологического расследования установлено, что одной из причин возникновения вспышки является ненадлежащее качество водоподготовки и отсутствие хлорирования воды"

– Роспотребнадзор

С симптомами отравления к медикам обратилось более 100 человек, часть пострадавших дети. В больницах остаются около 20 жителей Магарамкентского района.

За несколько дней до распространения инфекции в республике произошли аварии на водоводе, что также могло стать причиной распространения некачественной питьевой воды, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

"Выявлено, что информация об авариях на водопроводе, произошедших 30 июня и 4 июля, не была своевременно доведена до Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан"

– Роспотребнадзор

По факту возбуждено уголовное дело.