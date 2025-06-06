Вестник Кавказа

Отдых в Грузии: ядовитых рыб в Черном море не найдено

Отдых в Грузии: ядовитых рыб в Черном море не найдено
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы в Грузии могут не бояться плавать в Черном море: специалисты не выявили появления там ядовитых рыб.

Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии опровергло информацию о появлении в Черном море серебристого тетрадона. По его данным, ядовитых рыб в море нет.

Уточняется, что сотрудники агентства в постоянном режиме проводят мониторинг морского биоразнообразия, включая ихтиофауны, в акватории Черного моря.

"До настоящего времени в прибрежных водах Грузии не были зафиксированы виды рыб, опасные для морского биоразнообразия или здоровья человека"

- Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии

В ведомстве призвали не распространять непроверенную информацию и не вводить в заблуждение население.

Напомним, что самый популярный черноморский курорт Грузии Батуми официально открыл купальный сезон 21 июня. За безопасность туристов отвечают свыше 250 спасателей, передали в МВД.

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