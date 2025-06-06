Отдых в Грузии: ядовитых рыб в Черном море не найдено

Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии опровергло информацию о появлении в Черном море серебристого тетрадона. По его данным, ядовитых рыб в море нет.
Уточняется, что сотрудники агентства в постоянном режиме проводят мониторинг морского биоразнообразия, включая ихтиофауны, в акватории Черного моря.
"До настоящего времени в прибрежных водах Грузии не были зафиксированы виды рыб, опасные для морского биоразнообразия или здоровья человека"
- Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии
В ведомстве призвали не распространять непроверенную информацию и не вводить в заблуждение население.
Напомним, что самый популярный черноморский курорт Грузии Батуми официально открыл купальный сезон 21 июня. За безопасность туристов отвечают свыше 250 спасателей, передали в МВД.