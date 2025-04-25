Экологи разрешили купаться на черноморском побережье Грузии

Специалисты оценили экологическую ситуацию на побережье Черного моря в Грузии и ответили на вопрос, можно ли в нем купаться в 2025 году. Все показатели оказались в норме.

Качество воды Черного моря по всему побережью Грузии находится в пределах нормы, сообщило Национальное агентство окружающей среды.

Специалисты проверяют качество морской воды каждый месяц и берут пробы в 12 точках.

Анализ проб на более чем 30 параметров, проводит аккредитованная лаборатория Национального агентства охраны окружающей среды.

Напомним, что купальный сезон в Грузии стартует в конце мая и длится до середины или даже конца сентября. Пик сезона приходится на июль и август, когда температура воды достигает +26-27 градусов, а воздух прогревается до +30 градусов.