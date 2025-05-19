Отдых в Абхазии: россиянам предложили недорогие туры с прямым перелетом

Абхазия открывается для организованных туристов. Недорогие туры с перелетом в Сухум предлагает россиянам компания "Библио-Глобус". Неделя отдыха на двоих обойдется менее чем в 60 тыс рублей.

Туроператор "Библио-Глобус" открыл продажу туров в Абхазию с прямым перелетом в Сухум из Москвы.

Стоимость тура на семь дней на двоих, который включает перелет, проживание и питание, начинается от 59 тыс рублей.

Компания продает туры с перелетом самолетами iFly - перевозчик с 12 июня будет выполнять рейсы между Шереметьево и Сухумом. На маршрут поставлены широкофюзеляжные лайнеры Airbus A-330 на 378 пассажиров. В разгар летнего сезона самолеты будут летать из Москвы в Абхазию ежедневно.

Отметим, что билеты на самолет можно будет приобрести отдельно - стоимость начинается от 15 тыс рублей в одну сторону.