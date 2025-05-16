Вестник Кавказа

Абхазия стала пятой по популярности страной для отдыха россиян в июне

Отдыхающие на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия вошла в топ-5 стран, где российские туристы будут отдыхать в июне. Абхазию в начале лета выбирает почти столько же россиян, сколько и ОАЭ.

В пятерку самых востребованных для июньского отдыха направлений вошла Абхазия, пишет АТОР со ссылкой на данные сервиса "Слетать.ру".

Главным направлением для отдыха в июне традиционно стала Турция - более 37% всех проданных приходится на эту страну. Следом идут Египет - почти 18%, Россия - 13,6%, ОАЭ - 7% и Абхазия - 6,7%.

При этом спрос на Абхазию вырос по сравнению с данными за июнь прошло года - 6,7% против 5%.

Отчасти возросшая популярность абхазских курортов этим летом связана с закрытием пляжей Анапы и поиском туристов альтернативных мест отдыха на Черном море.

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